السلام يعم أخيرًا .. خافيير تيباس يشيد بجهود جوان لابورتا في برشلونة!

بعد فترة من الشد والجذب بينهما، تيباس يشيد أخيرًا بما قام به لابورتا في برشلونة..

ثمن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" الجهود التي قام بها نادي برشلونة ورئيسه جوان لابورتا لخفض فاتورة رواتبه في السنة المالية 2023-2024.

برشلونة يواصل العمل من أجل إعادة حساب تكاليفه خلال السنة المالية الجديدة، والأمور في الوقت الحالي تسير بشكل جيد للغاية.

خافيير تيباس تحدث عن وضعية برشلونة خلال حفل تقديم الراعي الرئيسي الجديد للدوري الإسباني، واستعرض واقع النادي الكتالوني، ووجه التهنئة إلى جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" وفريقه على الجهود التي بذلوها.

وقال تيباس: "أنا مقتنع بأن برشلونة يعرف واجباته جيدًا، النادي يبذل جهودًا كبيرة للغاية وصعبة في جميع الأقسام، لكنه جهد ضروري كان يجب القيام به من قبل".

وأضاف: "أتوقع أن يتواصل العمل حتى ينتهي الأمر بالنادي دون ديون، الأمر ليس سهلًا، لكن لابورتا متفائل للغاية".

واختتم تيباس: "برشلونة يتحسن بشكل جيد، وهناك الكثير من الأشياء التي يعملون عليها، لكن الأمور تبدو مبشرة".