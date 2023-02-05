السقوط أمام إنتر يؤكدها .. حان وقت العودة إلى الواقع يا ميلان!

ميلان يعيش أيامًا صعبة في الدوري الإيطالي، وجاءت الخسارة أمام إنتر لتجعل الأمور أصعب.

جاءت خسارة ميلان أمام جاره وغريمه إنتر بهدف دون رد في قمة الجولة 21 لمنافسات موسم 2022-23 لتعمق جراح "الروسونيري" أكثر في الموسم الحالي.

ميلان، بطل الدوري الإيطالي، تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في "سيري آ"، كما أنه لم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات، ليتراجع من المركز الثاني إلى السادس بعد سلسلة النتائج الأخيرة.

ميلان كان يسير بشكل جيد للغاية في بداية الموسم، حيث كان يبدو عازمًا على الحفاظ على لقبه، والتأكيد على عودته القوية بعد السنوات العجاف.

لكن يبدو أن كل ذلك تغير فجأة، حيث انفرط عقد الفريق بعد العودة من توقف كأس العالم، حيث لم يحقق إلا فوزًا واحدًا فقط على حساب ساليرنيتانا بهدفين لهدف، وكان ذلك آخر عهد "الروسونيري" مع الانتصارات، خاصة وأن الفريق خسر خلال الفترة ذاتها لقب السوبر الإيطالي أمام إنتر أيضًا.

وقت العودة إلى الأرض!

التراجع الذي يعيشه ميلان يمكن أن يكون له تبرير واضح، هو أن ما حدث في الموسم الماضي كان طفرة، وأن الفريق استغل سقوط إنتر ويوفنتوس بأفضل طريقة ممكنة لخطف لقب الدوري الذي كان غائبًا عن الفريق منذ سنوات.

لكن ورغم تحقيق اللقب، فإن ذلك لم يكن تعبيرًا حقيقيًا عن إمكانيات الفريق، ميلان في الموسم الماضي كان الفريق الوحيد القادر على حمل نفسه حتى خط النهاية، مع تراجع واضح لجميع منافسيه.

ميلان يحتاج إلى الكثير من العمل والتدعيمات، ومن الواضح أن الإصابات أثقلت كاهل الفريق، خاصة الغياب الصعب للحارس الأساسي مايك مينيان، إلى جانب القائد المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

العودة إلى الأرض من فضاء الأحلام أصبحت واجبة على ميلان وإدارته، لأن الخروج من المربع الذهبي في الموسم الحالي، وفقدان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قد يكلف "الروسونيري" خسائر قد لا يتحملها في المستقبل القريب.