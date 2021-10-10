السفير الياباني يشكر السعوديين ويُهنئ الأخضر للأداء المتميز

السفير عبر عن سعادته وامتنانه برد فعل السعوديين على حادثة مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022

أكد السفير الياباني في السعودية "إيواي فوميو" سعادته وامتنانه الكبيرين من رسائل الاعتذار التي وصلته بعد الحادثة المؤسفة التي شهدتها مباراة المنتخبين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

كان مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني قد دخل في مشادة مع مجموعة قليلة من المشجعين السعوديين خلال قيامه بالمقابلة الصحفية المعتادة عقب خسارتهم أمام السعودية 1-0.

وقد تحدث فيما بعد موجهًا اتهامات لتلك المجموعة من الجماهير بالسخرية منه وتوجيه بعض الإهانات والعبارات العنصرية المسيئة له، وهو ما أثار غضب واستياء اليابان.

الشعب السعودي على جميع المستويات عبر عن رفضه لتلك التصرفات الفردية ودعا العديد من الإعلاميين لعقاب المسؤولين عنها، وقد وجه العديد من أقطاب الشعب رسائل اعتذار لليابان والمنتخب ويوشيدا عما حدث.

السفير الياباني أكد امتنانه الكبير لما حملته رسائل الاعتذار من مشاعر طيبة تجاه اليابان والمنتخب الياباني، وكذلك هنأ المنتخب السعودي لأدائه المتميز خلال المباراة التي حسمها الأخضر بهدف فراس البريكان.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "أتقدم لكم بوافر الشكر والعرفان على ما عبرتم عنه في رسائل الاعتذار من طيب المشاعر ونبلها لبلدي اليابان ومنتخبه الوطني بعد مباراة كرة القدم مع نظيره السعودي في جدة وبهذه المناسبة أجدد تهنئتي القلبية للاداء المتميز للصقور الخضر".

أتقدم لكم بوافر الشكر والعرفان على ما عبرتم عنه في رسائل الاعتذار من طيب المشاعر ونبلها لبلدي اليابان ومنتخبه الوطني بعد مباراة كرة القدم مع نظيره السعودي في جدة وبهذه المناسبة أجدد تهنئتي القلبية للاداء المتميز للصقور الخضر. — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) October 10, 2021

يُشار إلى أن السعودية ستُواجه الصين يوم الثلاثاء القادم في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر.