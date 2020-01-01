لماذا توقف استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل؟ وهل فشلت الصفقة؟

بعدما كان صندوق الاستثمار السعودي على أعتاب إنهاء صفقة شراء أسهم نيوكاسل، ما الذي حدث وأخر إتمام الأمور؟ وهل فشلت الصفقة أم لا زال الأمل موجودًا؟

منذ أبريل الماضي، ارتبط اسم صندوق الاستثمار السعودي بالاستحواذ على 80% من أسهم نيوكاسل يونايتد، وذهبت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية للتأكيد على أن الصفقة قد تمت بالفعل وأن إعلان نقل الملكية بات مسألة وقت ليس إلا.

مايك أشلي، المالك الحالي للنادي، قبل بالفعل العرض المقدم له من الصندوق السعودي بقيمة 300 مليون جنيه استرليني، إلا أن ثمة عقبات بدأت في البزوغ بالآونة الأخيرة عطّلت كثيرًا من سير الأمور وأخرت إتمام الصفقة بصورة رسمية.

نيوكاسل هو أحد أهم الأندية في تاريخ إنجلترا، ونُظِر إلى الاستحواذ السعودي عليه بأنه سيكون بمثابة السحر بإعادة النادي إلى الواجهة مرة أخرى بعد سنوات من صراع الهبوط والرضا بالتواجد في الأماكن الدافئة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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بالفعل بدأت الصحف في ربط نيوكاسل بالعديد من اللاعبين الكبار مع أنباء نقل الملكية، ولعل الأبرز على الإطلاق هو فيليبي كوتينيو، كما كانت التأكيدات حاضرة أن ثمة مدرب عريق سيأتي لملعب سانت جيمس بارك لقيادة المشروع السعودي، على الأرجح ماسيميليانو أليجري أو بوتشيتينو.

فجأة بدأت هذه الأخبار في الانحسار رويدًا رويدًا حتى اختفت، بل وخرج المدرب الحالي ستيف بروس وأعرب عن قلقه من الصيف وسوق الانتقالات في ظل ضبابية المشهد، ليبقى السؤال، هل توقف تمامًا انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي؟ وما هي العوائق التي تسببت في تأخير الصفقة إلى هذا الحد؟ والأهم، ما هو المستقبل المتوقع؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

لماذا توقفت صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل؟

بحسب الأنباء الواردة من الصحف الإنجليزية، فإن عائقين أساسيين أمام إتمام الصفقة، الأول يتعلق بحقوق البحث واللغط المُثار حولها في منطقة الشرق الأوسط.

أما الثاني فيأتي لبعض المشاكل القانونية التي تعرقل عملية اختبار ملاك الأندية، وهي عملية شهيرة تقوم بها مختلف السلطات الإنجليزية لضمان أن الطامح في شراء أي نادٍ على قدر المسؤولية والكفاءة اللازمتين لإتمام الصفقة.

هناك أيضًا بعض الأمور التي ظهرت كان لها أثر كبير على سير المفاوضات، فقيل أن هناك رجل أعمال أمريكي لديه اهتمام بشراء نيوكاسل هو الآخر، بينما خرجت تقارير أخرى ترجح أن السعودية نفسها تفكر في استثمار آخر على الأراضي الإيطالية.

كما أن أحد التحديات التي طرحتها الصحف الإنجليزية وجود شركة قمار إلكتروني ترعى قميص نيوكاسل ومن المستحيل فسخ تعاقدها مع النادي في الموسم المقبل، ومن المعروف أن السعودية لا تقبل الأمر شرعيًا أو قانونيًا داخل البلاد، ما يمثل أزمة جديدة على كاهل الملاك الجدد.

كل هذه العوامل كانت سببًا في تأخر أو ربما توقف صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل حتى هذه الأيام وغياب الأنباء بصورة مفاجئة بعد سيل الأخبار اليومية عن الصفقة الذي جعل اللاعبين أنفسهم يقاتلون في الملعب لإثبات قدراتهم والبقاء كجزء من المشروع الجديد.

متى تُغلق صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل إيجابيًا؟

في تصريح سابق، قال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن نقل ملكية نيوكاسل إلى صندوق الاستحواذ السعودي سيحدث عاجلًا أو آجلًا، ما يُشيع الطمأنينة بأن الأزمات الحالية ومهما بلغت صعوبتها ستمر قريبًا.

طالع التصريحات كاملة من هنا

الأمر حاليًا في مرحلة اختبار ملاك الأندية، وهذا الاختبار يتطلب عددًا من الخطوات التي ينطوي عليها عملًا بيروقراطيًا طويلًا كما جرت العادة، لذلك فيمكن القول أن الأمر يحتاج إلى قليل من الوقت وسينتهي بالإيجاب حتمًا.

تمتلك السعودية سمعة مميزة على مستوى العالم، كما أن دخول مستثمر بهذا الحجم إلى الدوري الإنجليزي من شأنه أن يُضفي إثارة ما بعدها إثارة للمنافسة وكلها أمور محببة كثيرًا للجمهور الإنجليزي ولطبيعة الكرة في بلاد الأسود الثلاثة.

يبقى الإشارة إلى أن نفس الأزمات قد واجهت المستثمرين الإماراتيين عند محاولتهم الاستحواذ على مانشستر سيتي، ولكن بمرور الوقت اندثرت إلى أن تحول السيتيزينس إلى أحد أهم الأقطاب في كرة القدم الأوروبية كلها.