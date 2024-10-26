هل تعود البالون دور لراقصي السامبا بعد 17 عامًا؟

قاد النجم نيمار دا سيلفا، قائد منتخب البرازيل ونجم الهلال السعودي، حملة دعم لصديقه ومواطنه فينيسيوس جونيور، في السباق النهائي للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور".

ويترقب العالم، مساء الإثنين المقبل على مسرح "لو شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، وأهمها على الإطلاق جائزة الكرة الذهبية "بالون دور".

ووفقًا لعدة تقارير صحفية، يعتبر البرازيلي فينيسيوس أقرب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، خصوصًا بعد مساهمته البارزة في فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني 2023-2024 ودوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.

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وصنع عدد من نجوم البرازيل يتقدمهم نيمار، مقطع فيديو مجمع لدعم زميلهم فينيسيوس من أجل الفوز بالكرة الذهبية، حيث يستهل نجم الهلال المقطع برسالة لـ"فيني"، قائلًا: "أهلًا فيني، أنا أتحدث إليك من السعودية وأدعمك كثيرًا من أجل الفوز بالبالون دور، بالتوفيق يا أخي".

وتبع نيمار مجموعة من لاعبي منتخب البرازيل برسائل دعم، وأبرزهم أندرياس بريرا، ريتشارليسون، لويز هنريكي وإيجور جيسوس، حيث تمنوا فوز زميلهم بالجائزة التي لم يحققها أي لاعب برازيلي منذ كاكا في 2007، في ظل سيطرة الثنائي التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على الجائزة.

ويستعد فينيسيوس اليوم السبت، لخوض مباراة الكلاسيكو مع فريقه ريال مدريد ضد غريمه الأزلي برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.