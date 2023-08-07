السعودية لم تتوقف .. خطة مالية ضخمة لضم دي بروينه

الأندية السعودية تُريد التعاقد مع دي بروينه بالإضافة إلى صلاح

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لم تتوقف الأندية السعودية عن مسألة التعاقد مع نجوم جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث وضعت النجمين المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفين دي بروينه كأهداف جديدة، من أجل التعاقد معهما.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن هناك مفاوضات جادة بين نادي الاتحاد والنجم المصري محمد صلاح، وأن اللاعب قد يوافق على عرض إذا كان مُغريًا. "اقرأ التفاصيل"

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن هناك عددًا من الأندية السعودية، ترغب في التعاقد مع صلاح الذي ينتهي عقده في صيف 2025، حيث قامت السعودية بوضع ميزانية جديدة رغم التعاقدات التي أبرمتها الأندية بالفعل.

وأضافت الصحيفة أنه تم رصد ميزانية ضخمة من أجل التعاقد مع محمد صلاح وكيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ومن جانبه، كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بأن هناك ناديين في دوري روشن، يستهدفون التعاقد مع كيفين دي بروينه، دون الكشف عن أسماء.

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