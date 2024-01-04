السعودية في مرمى النيران من جديد .. "كريم بنزيما ضيّع نفسه بالانضمام لبطولة زائفة!"

لوم قاسٍ لمهاجم الاتحاد..

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بعدما هدأت حدة الانتقادات الأوروبية لدوري روشن السعودي خلال الأشهر الأخيرة، عادت من جديد بسبب الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي.

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الفرنسي يعيش فترة غير جيدة مع العميد في ظل التراجع الكبير في مستوى الفريق، والذي كلفه وداع كأس العالم للأندية 2023 من الدور الثاني بالهزيمة أمام الأهلي المصري، بجانب احتلاله المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

هذه الظروف دفعت المعلق الفرنسي جان ميشيل لاركي لتوجيه اللوم لمواطنه، فقال خلال تصريحاته لقناة "RMC": "أشعر بالأسف، بالطبع كل شخص يفعل ما يريد، لكن النهاية الناجحة مهمة جدًا لمسيرة أي لاعب، أتذكر أن بنزيما أعرب ذات يوم عن رغبته في إنهاء مسيرته في ريال مدريد، وبالفعل حصل على الفرصة لتحقيق ذلك، كان بإمكانه الاعتزال والخروج من الباب الأمامي بعدما حصد الكثير من البطولات وحصل على الكرة الذهبية!".

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وأضاف: "بالنسبة لي بنزيما ضيّع نفسه بالانضمام لبطولة زائفة إلى حد ما!".

يذكر أن بنزيما سجل 12 هدفًا وصنع خمسة آخرين، خلال 20 مباراة خاضها مع العميد في مختلف البطولات حتى الآن.

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