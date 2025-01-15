مفاجأة مدوية .. عقد كريستيانو رونالدو الجديد يجعله أحد ملاك النصر!

النجم البرتغالي على وشك تمديد عقده مع الفريق السعودي

فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة مدوية حين كشفت عن أحد بنود عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر والذي ينص على جعله أحد ملاك النادي السعودي.

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رونالدو بدأ رحلته مع الفريق السعودي في يناير 2022، وقد وقع آنذاك عقدًا يمتد حتى صيف 2025، وتزايدت في الساعات الأخيرة الأخبار حول توصل النصر لاتفاق حول تجديد عقد اللاعب لموسم واحد، حيث سينتهي في يونيو 2026.

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ماركا أكدت تلك المعلومات، مشيرة إلى أن راتب رونالدو سيصل إلى 183 مليون يورو سنويًا بموجب عقده الجديد، كما أنه سيُصبح أحد ملاك النصر لكن بنسبة قليلة هي 5%، وذلك في إشارة من المسؤولين السعوديين على ثقتهم الكبيرة به واعترافًا بما قدمه لكرة القدم السعودية.

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الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت أوضحت أن موافقة رونالدو، الذي سيُتم عامه الـ40 في فبراير القادم، جاءت بعدما تم وعده ببناء فريق أقوى وأكثر قدرة تنافسية خلال فترات الانتقالات القليلة القادمة، بحيث يُصبح قادرًا على منافسة الهلال والاتحاد والفوز بالألقاب.

وأتمت ماركا بالإشارة إلى أن هناك فرصة جيدة لتعاقد النصر مع لاعب أو اثنين خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، أحدهما قد يكون كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي بات على أعتاب الرحيل عن ناديه الإنجليزي.