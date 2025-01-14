"سفير السعودية وراتب جنوني" .. الكشف عن مميزات "العقد الجديد" المرتقب لكريستيانو رونالدو مع النصر!

رونالدو على وشك توقيع عقده الجديد مع النصر..

يبدو أن الحلم اقترب من أن يصبح حقيقة على أرض الواقع؛ فجماهير نادي النصر التي تتمنى بقاء الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، قد تسمع هذا الخبر بشكل رسمي، خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ومنذ يوم أمس والأخبار تتزايد، بشأن اقتراب رونالدو من تجديد عقده رسميًا مع الفريق النصراوي، والذي ينتهي في 30 يونيو من عام 2025؛ ليُسدل الستار على الجدل الذي أثير في بعض وسائل الإعلام، عن رغبة اللاعب في الرحيل، لعدم حصوله على أي لقب مع قلعة العالمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد أن أكد الإعلامي الرياضي متعب العواد، اتفاق النصر بشكل مبدئي مع رونالدو، لتجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر؛ ها هو بن جاكوبس، الصحفي المُقرب من الأسطورة البرتغالية، يعطي تفاصيلًا إضافية بشأن مستقبل اللاعب.

GOAL

جاكوبس اعترف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين رونالدو ومسؤولي النصر، من أجل تجديد عقده، إيجابية ومتقدمة للغاية بالفعل؛ لكنه شدد في نفس الوقت، على أن الأمور لم تنتهِ بشكل كامل - حتى الآن -.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن الأسطورة البرتغالية الذي سيُكمل عامه الأربعين، في الخامس من فبراير القادم؛ سيحصل على راتب أسبوعي يُقدر بـ3 ملايين جنيه إسترليني "13.7 مليون ريال سعودي" تقريبًا؛ وذلك بعد تجديد عقده.

وأوضح بن جاكوبس أن كريستيانو رونالدو سيصبح بعد تجديد العقد أيضًا؛ سفيرًا رسميًا للمملكة العربية السعودية في بطولة كأس العالم 2034، والتي تستضيفها البلاد على أراضيها.

وفي النهاية.. أشار جاكوبس إلى أن تجديد عقد رونالدو يُعتبر أولوية بالنسبة للمسؤولين السعوديين، ولو لعام واحد فقط حتى 30 يونيو 2026؛ وذلك من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة، عند بيع حقوق بث دوري روشن للمحترفين، في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن رونالدو انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، بعد الرحيل بـ"التراضي" عن نادي ماشستر يونايتد، وبعقد لمدة موسمين ونصف؛ مسجلًا 75 هدفًا وصانعًا 18 آخرين، خلال 84 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.