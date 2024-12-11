"التاريخ يكتب بأحرف من ذهب" .. السعودية تفوز باستضافة كأس العالم 2034 رسميًا

السعودية تعيش ثورة رياضية كبرى..

"11 ديسمبر 2024".. يوم لن ينساه السعوديون طوال حياتهم؛ فهو التاريخ الذي شهد الإعلان عن "استضافة" المملكة العربية السعودية، لأكبر حدث كروي على الإطلاق.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن مساء اليوم الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بـ"استضافة" بطولة كأس العالم 2034؛ لأول مرة في تاريخ البلاد.

وصوّت "كونجرس فيفا"، للملف السعودي الخاص بـ"استضافة" كأس العالم 2034؛ حيث كانت المملكة الدولة الوحيدة، التي ترشحت لهذا العرس الكروي الكبير.

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وحصل الملف السعودي على أعلى تقييم، في تاريخ الترشيحات لـ"استضافة" بطولات كأس العالم؛ وذلك بحصوله على تقييم "419 من 500".

وستكون السعودية أول دولة "منفردة"، تستضيف بطولة كأس العالم بـ"النظام الجديد"، والذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات.

وتُقام مباريات كأس العالم، التي تسضيفها المملكة العربية السعودية في عام 2034، على 15 ملعبًا مختلفًا موزعين بين خمس مدن؛ هي "الرياض، جدة، الخبر، أبها ونيوم".

جدير بالذكر أن قطر، كانت أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم عبر التاريخ؛ وذلك عندما نظمت هذا العرس الكروي الكبير على أراضيها، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.