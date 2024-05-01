فيديو | من السعودية إلى قطر .. "حركة غير أخلاقية" تثير ثورة في الكأس العنابي

إلى متى هذه الإشارات البذيئة تجاه الجماهير الخليجية؟ لا بد من رادع!

يبدو أن قيام اللاعبين بحركات لا أخلاقية تجاه الجماهير سيغزو الملاعب الخليجية خلال الفترة المقبلة، فبعد الجدل في السعودية، ها هي قطر تعاني من الأمر نفسه!

بالأمس، نجح الريان في العبور لنهائي كأس قطر 2024 بالفوز أمام الغرافة بثنائية مقابل هدف وحيد، ليصعد لمواجهة الوكرة الذي أطاح بالسد بهزيمته في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

لكن عقب نهاية المباراة أتت اللقطة اللا أخلاقية، فأثناء اتجاه البرازيلي ليانكو فوجنوفيتش؛ لاعب الغرافة، نحو الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، قام بإشارة بذيئة تجاه جماهير المنافس.

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مع انتشار هذه اللقطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، طالبت الجماهير القطرية بضرورة معاقبة البرازيلي، كونه خدش حياء الأسر في المدرجات والتقاليد العربية بشكل عام.

يذكر أن مثل هذه اللقطات انتشرت كذلك في الملاعب السعودية، فكان بطلها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، الذي عوقب بالإيقاف لمباراة واحدة مع تغريمه ماليًا من قبل، وتدور المطالب حاليًا نحو معاقبة أيضًا البرازيلي مالكوم؛ لاعب الهلال، بعد حركته البذيئة لجمهور الاتحاد خلال نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في اللقاء الذي أقيم أول أمس الثلاثاء.