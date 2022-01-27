السعودية ضد عمان: مباشر لحظة بلحظة

السعودية × عمان

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين منتخبي السعودية وعمان بالتعادل السلبي

45' تسديدة من سالم الدوسري ولكن الكرة بعيدة عن مرمى فايز الرشيدي

45' تسديدة على الطائر من عبد الإله المالكي ولكن حارس عمان يتألق ويمسك بالكرة

41' عررررضية من الشهراني، خروج خاطئ من حارس عمان ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الضيوف

35' أووووووه خطيررررة لعمان، عرررضية قوية من الحارثي ولكن الكرة تمر من أمام أقدام الغساني والمنذر العلوي

تبديل أول للسعودية بخروج سامي النجعي ودخول هتان باهبري

29' رينارد يمنح التعليمات للاعب هتان باهبري استعدادًا لإجراء التبديل الأول للأخضر السعودي

27' اقتربنا من نصف ساعة بدون تسديدة واحدة على المرمى حتى الآن

22' فرررصة خطيرررررة لعمان، مرتدة للضيوف، الكرة تصل إلى السريع المنذر العلوي الذي يسدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن

21' بطاقة صفراء للاعب أرشد العلوي بعد أن قام بشد كانو من يده بعد أن تجاوزه بلمسة مهارية

14' تمريرة طووولية لسلطان الغنام الذي يحاول اللحاق بالكرة ويلعب عررررضية ولكن الرشيدي يمسك بالكرة

13' المنتخب السعودي يبدأ بالاستحواذ على الكرة

10' اللعب منحصر في وسط الملعب

6' بداية هادئة لأحداث المباراة، حذر شديد من المنتخبين

انطلاق المباراة

تشكيل السعودية

يبدأ المدرب هيرفي رينارد بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

باسر الشهراني - علي آل بليهي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد الإله المالكي - محمد كانو

سالم الدوسري - سامي النجعي - فهد المولد

فراس البريكان

تشكيل عمان

التشكيل | 4-4-2

فايز الرشيدي

جميل اليحمدي - أحمد الخميسي - فهمي دروبين - معتز صالح عبد ربه

أرشد العلوي - المنذر العلوي - حارب السعدي - أمجد الحارثي

محسن الغساني - عبدلله فواز

أما المنتخب العماني يتواجد في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويبحث عن الفوز من أجل تقليص الفارق بينه وبين الكانجارو الأسترالي إلى أربع نقاط فقط، للحفاظ على أماله حتى النهاية.

يحتل الأخضر السعودي صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بعد أن فاز في خمس مباريات وخسر في لقاء وحيد، ويحتاج إلى الانتصار في مباراة اليوم من أجل أن يكون على بعد خطوة من حسم التأهل رسميًا.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة السعودية ضد عمان في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وسيُقام اللقاء على ملعب الجوهرة