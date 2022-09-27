السعودية ضد أمريكا: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر للمباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي السعودية وأمريكا في إطار استعداداتهما لكأس العالم في قطر نوفمبر المقبل

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السعودية 0×0 أمريكا

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين منتخبي السعودية وأمريكا

90 +1' تسديدة قووووووية من نواف العابد ولكنها تمر فوق العارضة

85' خطيرررة للمنتخب الأمريكي، تسديدة قوووية من أريولا ولكن الكرة تمر بسلام على مرم منتخب السعودية

78' فرصة جديدة للسعودية، عرررضية ورأسية من العامري ولكن الكرة عالية عن مرمى منتخب أمريكا

74' تبديلين لمنتخب أمريكا بدخول آرونسون وتيلمان

69' خطيرررة مجددًا للمنتخب السعودي، تسديدة رررائعة من عسيري ولكن تيرنر يتألق ويتصدى لها

67' تسديدة قوووية من البديل فهد المولد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ثلاثة تبديلات للمنتخب السعودي بدخول كنو، العابد وفهد المولد

65' هدوء نسق اللعب في الدقائق القليلة الأخيرة

60' خطيرررة لأمريكا من فيريرا ولكن حارس المنتخب السعودي يمسك الكرة على مرتين

59' تبديلين لمنتخب أمريكا بدخول ماكينزي وفيريرا

57' تعطل اللعب لإصابة يدلين

50' ضغط قوي من المنتخب السعودي في بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين السعودي والأمريكي

32' خطيررررة للسعودية من فراس البريكان ولكن الدفاع الأمريكي يشتت الكرة بصعوبة

29' تغيير مبكر للمنتخب السعودي أيضًا بخروج سامي النجعي ودخول هيثم عسيري

29' تغيير مبكر للمنتخب الأمريكي بخروج رينا ودخول أريولا

23' خطيرررة للمنتخب الأمريكي، تسديدة قوووية من تايلر آدامز ولكن الكرة تمر بمحاذاة القائم الأيمن

18' عرررضية من بوليسيتش ولكن البليهي يعترض الكرة وتخرج لركنية

13' محاولة من هتان باهبري ولكن الكرة تمر بجوار القائم

3' تمريرة رائعة من بوليسيتش بإتجاه بيبي ولكن المهاجم الأمريكي يقع في مصيدة التسلل

1' بداية قوية للمنتخب السعودي، تسديدة قوووية من الغنام ولكن مات تيرنر يتصدى لها

انطلاق المباراة

تشكيل السعودية:

التشكيل | 4-3-3

محمد اليامي

سعود عبد الحميد - علي البليهي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

ناصر الدوسري - رياض شراحيلي - علي الحسن

هتان باهبري - فراس بريكان - سامي النجعي

تشكيل أمريكا:

التشكيل | 4-3-3

مات تيرنر

سيرجينو ديست - ووكر زيميرمان - آرون لونج - أندريه يدلين

ويستون مكيني - تايلر آدامز - كيلين أكوستا

كريستيان بوليسيتش - ريكاردو بيبي - جيو رينا

يأتي احتكاك الأخضر السعودي مع أمريكا من أجل اكتساب الخبرة اللازمة لمواجهة منتخبات أمريكا الشمالية حيث أنه يقع مع المكسيك في مجموعة واحدة بكأس العالم، في استفادة متبادلة للولايات المتحدة التي ستتواجد مع منتخب آسيوي في المجموعة الثانية بالمونديال ألا وهو إيران.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمباراة الودية بين السعودية وأمريكا على ملعب نويفو كوندومينا في إطار استعدادات كلا المنتخبين لكأس العالم المُنتظر في قطر في شهر نوفمبر المقبل.