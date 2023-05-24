السعودية على رأسهم .. دول عربية قد تتأثر بقضية فينيسيوس

الصحف البريطانية تحذر إسبانيا من التساهل مع العنصرية

حذرت صحيفة "التايمز" البريطانية إسبانيا من خطر التساهل مع العنصرية في ملاعبها لأنها ربما ستكلفها خسارة استضافة مونديال 2030.

وانفجرت أزمة العنصرية في إسبانيا بعد توالي الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور لاعب ر يال مدريد آخرها في مباراة فريقه مع فالنسيا.

وحذرت الصحيفة إسبانيا ضاربة المثل بما يحدث في ملاعب إنجلترا حاليًا وندرة الإساءات العنصرية فيها، وإن كانت موجودة على مواقع التوصل الاجتماعي، بسبب القوانين الحاسمة التي سنتها المملكة البريطانية للحد من العنصرية والشغب في ملاعبها نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

التحذير البريطاني ربما في وقته لإسبانيا التي تتأهب في ملف مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2023 وترى الصحيفة البريطانية صعوبة تحقيق ذلك ما لم تقضي إسبانيا على العنصرية.

وتنتشر تقارير عن رغبة المملكة العربية السعودية في التقدم بملف مشترك مع مصر واليوناند لاستضافة نفس البطولة.