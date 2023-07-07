السعودية تنافس 5 أندية إنجليزية على هداف مانشستر سيتي السابق

من يفوز بالجوهرة النيجيرية؟!

دخلت المملكة العربية السعودية، في منافسة شرسة مع 5 أندية إنجليزية؛ للتعاقد مع أحد المهاجمين العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

السعودية تعاقدت مع أسماء تاريخية؛ لتحويل دوري روشن للمحترفين إلى واحد من أفضل خمس مسابقات في العالم؛ على رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فلوريان بليتنبيرج، تلقي النجم النيجيري كيليتشي إيهيناتشو، مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عرضًا مغريًا من السعودية.

وكشف بليتنبيرج عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن إيهيناتشو، لم يتخذ قراره حتى الآن؛ في ظل محاولات من 5 أندية كبرى في الدوري الإنجليزي "الممتاز"، للتعاقد معه.

إيهيناتشو البالغ من العمر 26 سنة، بدأ لعب كرة القدم في أكاديمية تايي النيجيرية، قبل الانتقال إلى الفئات السنية لنادي مانشستر سيتي، في يناير من عام 2014.

جدير بالذكر أن النجم النيجيري، وصل إلى الفريق الأول للسيتزن، في صيف عام 2015، ولعب معه موسمين؛ لينتقل بعدها إلى ليستر سيتي، الذي مثّله في 206 مباريات رسمية، مسجلًا 55 هدفًا وصانعًا 33 آخرين.