السعودية تستضيف ديربي الأهلي والزمالك الإفريقي؟ .. تركي آل الشيخ يريح الجماهير المصرية

ديربي قاهري جديد في السعودية بعد نهائي كأس مصر؟

بعد جدل استمر على مدار اليومين الماضيين، حسم تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية، مدى حقيقة التقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لاستضافة كأس السوبر الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك".

الفارس الأبيض توج الأسبوع الماضي بطلًا للكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، ومطلع الأسبوع الجاري، خطف المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز أمام الترجي التونسي، ليضرب الثنائي موعدًا في السوبر القاري.

هذا دفع بعض التقارير لزعم أن المملكة السعودية عن طريق هيئة الترفيه وبرعاية موسم الرياض، تريد استضافة هذا الديربي القاهري.

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لكن تركي آل الشيخ أراح الجماهير المصرية من هذا الجدل وأتى لهم بالخبر اليقين..

ونفى الوزير السعودي تلك المزاعم تمامًا، مؤكدًا أن وزارته لم تتقدم بأي طلبات للكاف، وليس لديها أي نية لفعل ذلك في الفترة المقبلة من الأساس.

يذكر أن السعودية اعتادت استضافة بعض المواجهات المصرية في السنوات الأخيرة؛ آخرها نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك على استاد الأول بارك في الثامن من مارس الماضي، والذي حسمه الشياطين الحمر لصالحهم.