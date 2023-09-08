"السعودية تخطف الشباب أيضًا" .. نجم مانشستر سيتي يُحذر ويطالب بردع دوري روشن

هل تحاول الأندية الأوروبية ردع دوري روشن السعودي؟

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تسببت الأندية السعودية في حالة من الخوف والذعر بين المسؤولين عن الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد سلسلة التعاقدات التاريخية التي أبرمتها، ووصل هذا الخوف إلى اللاعبين أيضًا!

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وعبر الإسباني رودريجو هيرنانديز "رودري" لاعب وسط مانشستر سيتي عن قلقه من التعاقدات السعودية، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخب إسبانيا أمام جورجيا، بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وقال رودري خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "من الواضح جدًا أن كرة القدم الأوروبية تخسر بسبب رحيل الكثير من النجوم إلى الدوري السعودي".

وأضاف: "صفقات دوري روشن مفهومة تمامًا نظرًا للمبالغ المالية المعروضة للاعبين، وأعتقد أن الأمر مسألة شخصية ويجب على الجميع أن يقرروا بأنفسهم مصيرهم".

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واختتم رودري تصريحاته قائلًا: "يجب أن نتحكم في استنزاف المواهب، لأن الأمر ظهر في البداية وكأن الدوري السعودي يستهدف اللاعبين الكبار، ولكن الوضع الآن هو مغادرة لاعبين شباب، يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسيطرة على هذا الوضع".

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