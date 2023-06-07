السعودية تتهيأ .. أنخيل دي ماريا يتراجع ويعلن وداعه "المرير" ليوفنتوس

الأرجنتيني أصبح لاعبًا حرًا مع تقارير تتحدث عن امتلاكه لعرض من الاتحاد السعودي

لم يعد هناك مفر من رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن صفوف يوفنتوس الإيطالي، إذ أعلن رسميًا مغادرته، ليصبح صيدًا ثمينًا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كصفقة مجانية.

رحيل الأرجنتيني جاء بعد نهاية عقده مع اليوفي، وعدم توصل الطرفان لاتفاق حول تجديد العقد، فقبل فترة أكد اللاعب سعادته في النادي وأن مفاوضات التجديد جارية، لكن جد في الأمر جديد وأصبح الرحيل رسميًا.

وودع دي ماريا لاعبي السيدة العجوز من خلال رسالة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معربًا عن شعوره بـ"مرارة" عدم النجاح وهو ما يجعله يغادر بحزن وإن كان يشعر براحة لعدم التقصير في الوقت ذاته.

وكتب الأرجنتيني: "لقد وصلت إلى نهاية مرحلة صعبة ومعقدة، سأرحل ببال مرتاح، فقد بذلت كل ما في وسعي، لمساعدة الفريق على الاستمرار في تحقيق الألقاب، لكن لم يكن الأمر سهلًا، أغادر مع مرارة عدم النجاح، لكن سعيد بالصداقات التي كونتها داخل غرف خلع الملابس، شكرًا لجميع أصدقائي على الحب الذي أظهروه لي منذ اليوم الأول، لطالما شعرت أنني في منزلي، تحية كبيرة لجميع لاعبي يوفنتوس على محبتهم اليومية، ستظلون في قلبي".

دي ماريا مر بموسم صعب مع اليوفي، إذ ضربته الإصابات أكثر من مرة، ليشارك في 40 مباراة فقط في مختلف البطولات طوال الموسم، سجل خلالها ثمانية أهداف، وصنع سبعة آخرين. موسم الفريق بشكل عام كذلك لم يكن جيدًا، فرغم البداية القوية إلا أن التراجع بدأ تدريجيًا وودع الفريق كأس إيطاليا والدوري الأوروبي، بجانب فشله في الصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم.

جدير بالذكر أن التقارير تؤكد امتلاك دي ماريا عروض من السعودية، على رأسها نادي الاتحاد، الذي تعاقد بالأمس مع النجم الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني.