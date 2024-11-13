"أعاني من هذه المشكلة في السعودية!" .. إيمريك لابورت يكشف حقيقة عرض ريال مدريد ويحسم مستقبله مع النصر رسميًا

إيمريك لابورت يخرج عن صمته..

كشف النجم الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع نادي النصر السعودي، عن حقيقة تفاوضه مع بطل أوروبا ريال مدريد؛ للانضمام إليه بشكل رسمي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

لابورت ارتبط بالعودة إلى الملاعب الأوروبية، وتحديدًا من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ الذي يُعاني من أزمة دفاعية كبيرة، في ظل الإصابات التي ضربت لاعبي هذا المركز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. اعترف لابورت في تصريحات مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، باتصال بعض الأشخاص من مجلس إدارة ريال مدريد به، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف المدافع الإسباني: "لكن.. لم يكن لديّ أي نية للرحيل عن نادي النصر"، معربًا عن حلمه بتحقيق العديد من البطولات والألقاب مع قلعة العالمي في الفترة القادمة؛ في إعلان صريح لاستمراره مع الفريق.

GOAL

خوان كاميلو، المتحدث الرسمي لريال مدريد، كان قد نفى في الساعات القليلة الماضية، وجود أي مفاوضات مع النصر، للتعاقد مع لابورت في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ خاصة بعد إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

وعلى جانب آخر.. أشاد مدافع الفريق النصراوي بـ"النمو الكبير" الذي يشهده دوري روشن السعودي للمحترفين؛ مؤكدًا أن المسابقة أصبحت أكثر تنافسية، خاصة في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وأوضح إيمريك لابورت أن الشيء "السيئ" الوحيد؛ هو بُعد المسافة بين منزله في العاصمة السعودية "الرياض" ومقر نادي النصر؛ حيث يُعاني من ازدحام مروري شديد، حتى الوصول لخوض التدريبات.

النصر تعاقد مع لابورت في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، في صفقة قدرت قيمتها بـ27.5 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.

جدير بالذكر أن المدافع الإسباني خاض 54 مباراة بقميص الفريق النصراوي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 7 أهداف وصانعًا آخر؛ دون أن يتوّج بأي لقب رسمي - حتى الآن -.