الأوزبكي رستم يفجر غضب لاعبي الأخضر

فجر الحكم الأوزبكي رستم لوفولين، جدلًا كبيرًا، بسبب 3 حالات تحكيمية قلبت الطاولة على السعودية خلال أحداث مباراة الأخضر ضد إندونيسيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسقط منتخب السعودية في فخ الخسارة أمام إندونيسيا بهدفين دون رد، ليصعب مهمته للغاية في الطريق نحو مونديال 2026.

واحتج لاعبو منتخب السعودية على الحكم الأوزبكي 3 مرات خلال الشوط الأول ومرة في الشوط الثاني، وفي كل مرة كان رستم يلجأ إلى تقنية الحكم الفيديو المساعد (VAR)، لكن في جميع الحالات كان القرار النهائي عكس إرادة الأخضر.

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اللعبة الأولى، كانت عندما استدعى حكام الفيديو، حكم الساحة، من أجل معاينة حالة احتمالية طرد للمدافع الإندونيسي جوستين هوبنر، بعدما تدخل بقدمه بشكل عنيف على رأس لاعب الوسط السعودي محمد القحطاني في الدقيقة 23.

وذهب الحكم الأوزبكي إلى شاشة تقنية الفيديو من أجل معاينة الحالة الجدلية، وتأكد بالفعل من تدخل مدافع إندونيسيا بتهور على القحطاني، لكنه عاد إلى البساط الأخضر مكتفيًا بإشهار البطاقة الصفراء في وجه هوبنر، بينما اعترض لاعبو السعودية مطالبين بطرده.

وبعد 5 دقائق فقط، طالب لاعبو السعودية بالحصول على ركلة جزاء لصالح فراس البريكان، الذي تعرض لتدخل خشن من المدافع وقائد إندونيسيا كالفين فيردونك في منطقة الجزاء، لكن الحكم اكتفى بالاستماع إلى حكام تقنية الفيديو دون أن يحتسب شيئًا.

اللعبة الثالثة، كانت الأكثر جدلًا في الشوط الأول، حيث سقط سعود عبد الحميد في منطقة جزاء إندونيسيا، بعدما تعرض لجذب من القميص في الدقيقة 30 من المدافع واهيو براسيتيو، وردت الكرة بهجمة مرتدة لأصحاب الأرض ليسجلوا هدف التقدم عبر مارسيلينو فيردينان.

وانفجر لاعبو السعودية ضد الحكم لوفولين، مطالبين بإلغاء الهدف والعودة إلى احتساب ركلة جزاء لصالح سعود، لكن الحكم كرر ما فعله في اللعبتين السابقتين واستمع إلى حكام الفيديو، وبعد ذلك أكد على صحة قرار الهدف الإندونيسي.

وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء، سقط صالح الشهري لاعب السعودية بعد تدخل أحد لاعبي إندونيسيا عليه داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء الأوزبكي لم يعط أي اهتمام، وعند مراجعة اللعبة في غرفة الفيديو، أمر بمواصلة اللعب.

وكان التعادل الإيجابي (1-1) قد حسم مواجهة الطرفين في الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، قبل أن ينجح المنتخب الإندونيسي في تحقيق فوز ثمين على السعودية اليوم للمرة الأولى في التاريخ.