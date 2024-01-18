السعودية أم نيوكاسل؟ وكيل مورينيو يتفق بشكل مبدئي مع ناديه القادم!

المحادثات بدأت منذ فترة طويلة

بعد أيام قليلة فقط على رحيله من نادي روما الإيطالي، بدأت الأمور تتضح بالنسبة لمستقبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وناديه القادم.

الذئاب قرروا التخلي عن مورينيو وإقالته بمنتصف الموسم بعد خسارتين متتاليتين أمام لاتسيو وميلان بكأس إيطاليا والدوري المحلي، وسط تكهنات حول خطوته القادمة بين السعودية ونيوكاسل يونايتد.

ولكن وفقًا لتقرير من شبكة " Sport Mediaset" فإن جورج مينديش وكيل أعمال مورينيو أجرى محادثات مكثفة مع رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس بخصوص صفقة محتملة منذ فترة طويلة قبل إقالته روما.

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وأشارت الشبكة إلى أن مينديش أكد لرئيس نابولي أن مورينيو يرحب كثيرًا بفكرة تولي تدريب الفريق بداية من الموسم القادم.

ويأتي ذلك بسبب صعوبة استمرار المدرب المخضرم والتر ماتزاري لما بعد نهاية الموسم الحالي، حيث جاء بصورة مؤقتة عقب رحيل رودي جارسيا.