السعودية المحطة التالية؟ إنييستا يعلن الرحيل عن اليابان

إنييستا ما زال لديه الرغبة للاستمرار في الملاعب

ما زال النجم الإسباني أندريس إنييستا يتمسك بتواجده داخل الملاعب، ويرفض الاستسلام لعامل السن، بعدما وصل إلى 39 عامًا، حيث رفض فكرة الاستمرار مع فريقه الياباني فيسيل كوبي، فهل يجد ما يبحث عنه بالدوري السعودي؟

وبدأ إنييستا مسيرته في نادي برشلونة الإسباني، الذي لعب له 16 عامًا بين 2002 حتى 2018، حقق الكثير من الألقاب، ليرحل عنه وينتقل إلى فيسيل كوبي الذي استمر معه حتى الموسم الحالي.

وقال إنييستا خلال المؤتمر الصحفي عن أسباب رحيله: "كنت أتخيل نفسي دائمًا أنني سأعتزل هنا، ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما تم التخطيط لها، لأنني مازلت أريد الاستمرار والقتال على أرض الملعب، خاصة أنني تدربت بشكل جيد خلال الأشهر الماضية، وأشعر بأنني جاهز للعب".

وأضاف: "شعرت بأن أولويات المدرب مختلفة عما أريده، وهذا واقعي وأحترمه، ولذلك أجريت مناقشات مع النادي وقررت أن الرحيل هو أفضل قرار، لأنني أمتلك الشغف بشكل مستمر للاستمرار في الملاعب، ورحيلي من أصعب القرارات في مسيرتي الكروية، ولكن ستستمر علاقتي بالنادي، ونأمل لدعمه من زوايا أخرى مستقبلًا".

ومن المحتمل أن نرى إنييستا في الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل، خاصة وأن أندية دوري روشن للمحترفين تستهدف التعاقد مع نجوم كبار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.