ليست السعودية ولا الإمارات .. وجهة جديدة خارج أوروبا تجذب راموس لاستكمال مسيرته

كافاني يزامل النجم الإسباني في المشروع

كشفت تقارير صحفية، عن وجهة جديدة تجذب النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، لاستكمال رحلته مع كرة القدم، لكن هذه المرة خارج قارة أوروبا.

وأعلن راموس (38 عامًا)، رحيله عن إشبيلية في الصيف الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم ينضم إلى أي نادٍ، لكنه يحافظ على لياقته البدنية بتدريبات يومية، كما يظهر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى الشرق الأوسط وتحديدًا في الدوري السعودي أو الإماراتي.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن راموس تلقى اتصالات من اللاعب الأرجنتيني السابق خوان ريكيلمي، الرئيس الحالي لنادي بوكا جونيورز، من أجل ضمه إلى الفريق الأشهر في كرة القدم اللاتينية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن فرناندو جاجو، مدرب بوكا جونيورز الحالي ورفيق راموس في ريال مدريد خلال الفترة من (2006-2012)، لديه علاقة قوية بالمدافع الإسباني وتواصل معه من أجل إقناعه بأن يزامل النجم الأوروجواياني كافاني ويقودا سويًا مشروعه الضخم.

وأعاد إصرار جاجو إلى الأذهان تصريحه قبل سنوات، حين قال إن سيرجيو راموس يرغب في اللعب في يوم من الأيام لصالح بوكا، مازحًا: "لا يمكنه القدوم الآن، سوف يطردونه في كل مباراة، ولكن إذا عدت فسوف نجتمع معا".

وأضافت "ريليفو"، أن ريكيلمي قدم عرضًا إلى راموس براتب سنوي قيمته 5 ملايين يورو في الموسم، وهو رقم بعيد كل البعد عن راتبه السابق الذي كان يحصل عليها في إشبيلية (11 مليون يورو).

وتستمر بطولة الدوري الأرجنتيني حتى منتصف ديسمبر المقبل، عندما يحصلون على عطلتهم الصيفية، بينما تستأنف في فبراير وتنتهي في أغسطس، لذا يفكر راموس في إمكانية الانضمام إلى بوكا في فترة عيد الميلاد، وعيش تجربة كرة القدم الأرجنتينية لبضعة أشهر.