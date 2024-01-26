"السر بطعنة مقص".. كواليس مثيرة وراء إيداع نجم منتخب الأرجنتين مستشفى الأمراض العقلية!

الإفراط بشرب الكحول يحول حياته إلى جحيم

كشف إيزيكيل لافيتزي لاعب منتخب الأرجنتين السابق، عن رحلته الشاقة مع مرض الاضطراب النفسي الذي تسبب في دخوله مستشفى للعلاج النفسي منذ 7 يناير الجاري، دون تحديد موعد لخروجه.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تفاصيل معاناة نجم نابولي وباريس سان جيرمان السابق، حيث أن المشاكل الصحية التي يعاني منها لافيتزي، والتي اضطر بسببها إلى دخول مركز للأمراض النفسية في بوينس آيرس، ناجمة عن الإفراط في شرب الكحول، وهو ما اعترف به، قائلًا: "أنا أحب التكيلا كثيرًا. لقد شربت الكثير من النبيذ".

وأوضح ماوريسيو داليساندرو، محامي لافيتزي، في تصريحات لشبكة "SoFoot" أن اللاعب السابق البالغ من العمر 38 عامًا، دخل المستشفى بسبب "اضطراب نفسي مزمن"، يؤثر على الحالة المزاجية ويمكن أن يؤدي بالشخص الذي يعاني منه إلى إيذاء نفسه.

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واعترف لافيتزي، قبل دخوله مستشفى الأمراض النفسية، قائلاً: "لقد حاولت التعافي في عيادة أخرى في بوينس آيرس، لكنني لم أستطع، لم يكن لدي خيار آخر إنه أمر صعب، ولكن لا بد من القيام بذلك. يجب أن أغير حياتي وعاداتي. ويجب أن أفعل كل ذلك من أجل ابني".

وتأتي هذه القصة لتكشف عن كواليس الأزمة التي مرة بها لافيتزي، عندما دخل إلى المستشفى في 20 ديسمبر الماضي، بدعوى تعرضه لاعتداء بمقص في البطن، حيث ادعى أن هناك أشخاصًا يريدون إيذاءه وتبين أن الجروح السطحية في البطن كانت بسبب مقص في يده وليس بسبب أي إصابة أخرى.

يذكر أن لافيتزي بدأ مسيرته في إستوديانتيس الأرجنتيني وانتقل منه إلى سان لورينزو ثم نابولي ثم باريس سان جيرمان وأخيرا هيبي فورشن الصيني، قبل أن يعتزل كرة القدم في 2020، بعد أن مثّل منتخب الأرجنتين من 2007 لـ 2016 في حوالي 51 مباراة.