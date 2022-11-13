السرقة الثانية للاعب روما في أقل من شهر .. سيارات لاعبو الدوري الإيطالي في خطر!

سرقة السيارات سمة الدوري الإيطالي!

يعاني لاعبو الدوري الإيطالي من تكرار حوادث السرقة في الآونة الأخيرة، حيث كانت البداية بلاعب ميلانو تيو هيرنانديز وخفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي، بينما الضحية الأخيرة هو مادي كامارا الذي سرقت سيارته للمرة الثانية منذ انتقاله إلى نادي روما في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالي أن اللصوص قاموا بسرقة سيارة هيونداي سانتافي الخاصة بكامارا، وهي سيارة وفرها نادي روما للاعب خط وسط أولمبياكوس السابق، مما استدعى نادي العاصمة الإيطالية للذهاب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن سرقة السيارة التي كانت متوقفة بالقرب من منزل اللاعب.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها كامارا لسرقة سيارته في غضون أسابيع قليلة أو بالأحرى، في ما يزيد قليلاً عن شهر وقعت السرقة الأولى في بداية أكتوبر، في اليوم التالي لفوز روما على إنتر، حيث استولى اللصوص على سيارة هيونداي أيونيك.

كامارا ليس لاعب روما الوحيد الذي قدم شكوى ضد أشخاص مجهولين، حيث أشار التقرير الإيطالي إلى أن نيمانيا ماتيتش لاعب وسط نادي العاصمة الإيطالية تعرض لسرقة سيارته قبل أن يتم العثور عليها لكن بنافذة مهشمة وبدون عجلة قيادة.

كما في الأيام الأخيرة اشتكت زوجة روي باتريشيو حارس روما بعد أن وجدت سيارتها مخدوشة لأكثر من مرة.