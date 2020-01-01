السد القطري يُعلن التعاقد مع المكسيكي مارك فابيان

يمتلك الفريق القطري رباعي أجنبي في صفوفه

أعلن نادي السد القطري عن توصله إدارة النادي إلى اتفاق مع اللاعب الدولي المكسيكي مارك فابيان، للانضمام لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، كمحترف أجنبي خامس.

الحساب الرسمي للنادي القطري غرد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "الزعيم يتفق مع المكسيكي مارك فابيان للانضمام لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة كمحترف أجنبي خامس".

وأضاف حساب حامل لقب دوري نجوم قطر : "سيصل اللاعب غداً لإتمام الفحص الطبي والإجراءات الروتينية قبل التوقيع والإعلان الرسمي".

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ويمتلك الفريق القطري رباعي أجنبي في صفوفه على رأسهم الجزائري بغداد بونجاح والكوري الجنوبي نام تاي هي ومواطنه يونج جونج، والإسباني جابي.

وتأتي هذه الصفقة لتعزيز خط الوسط الفريق الذي يتعرض لحالة نقد كبيرة مؤخرًا في ظل عدم ثبات مستوى اللاعب جابي.

ويأمل الفريق السداوي في للحفاظ على لقب دوري نجوم قطر الذي حصده الموسم الماضي، كما يسعى للفوز بلقب دوري أبطال آسيا بعدما خرج من الدور قبل النهائي في النسختين الماضيتين.

يُذكر أن نادي السد كان قريبًا من التعاقد مع اللاعب الإيفواري جيرفينو لاعب نادي بارما الإيطالي إلا أن الصفقة تعطلت في اللحظات الأخيرة.