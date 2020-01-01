رسميًا | السد يُعلن رحيل جابي عن صفوفه

نجم الوسط الإسباني أنهى مغامرته القطرية

أعلن نادي السد القطري رسميًا رحيل نجم وسطه جابي بعد مغامرة استمرت لموسمين، وقد وجه الشكر له وتمنى له التوفيق في حياته القادمة.

اللاعب الإسباني كان قد ارتدى قميص الزعيم القطري صيف 2018 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد، وقد خاض مع الفريق 55 مباراة لم يُسجل خلالهم أي هدف واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة.

وعمل صاحب الـ36 عامًا في موسمه الأول مع السد تحت قيادة المدرب جوزفالدو فيريرا فيما تولى تدريبه في الموسم الثاني والذي توقف بسبب أزمة فيروس كورونا الإسباني تشافي الذي لعب للسد عقب نهاية عقده مع برشلونة.

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وتُوج جابي مع السد بدوري نجوم قطر موسم 2018-2019 وخاض معه كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري بفارق 10 نقاط عن الدحيل في الصدارة.

حسابات السد على السوشيال ميديا ودعت اللاعب المخضرم بنشر صور له مع توجيه رسالة شكر، إذ كُتب على حساب النادي الرسمي على تويتر "شكرًا جابي على كل شيء خلال الموسمين الماضيين، كل التوفيق لك ولعائلتك في ما هو قادم وستبقى دائمًا جزءً من عائلة السد الكبيرة".