السد القطري يصل الرياض وغياب أهم نجومه عن دوري أبطال آسيا

السد وقع في المجموعة التي يستضيفها نادي النصر السعودي

وصلت بعثة السد القطري إلى العاصمة السعودية الرياض يوم أمس استعدادًا لانطلاق دور المجموعات في دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء القادم، إذ وقع الفريق في المجموعة التي يستضيفها النصر السعودي وتضم بجانبه فولاذ الإيراني والوحدات الأردني.

بعثة السد الذي تُوج الأسبوع الماضي بدوري نجوم قطر وصلت وسط غياب أبرز وأهم نجوم الفريق "أكرم عفيف"، والذي سيغيب عن كامل دور المجموعات بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مارس الماضي.

المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز تخلى عن الكوري الجنوبي جونج يونج، إذ فضل الاستعانة بالرباعي الأجنبي، الكوري نام تاي هو والإسباني سانتي كازورلا والبرازيلي جيليرمي توريس والجزائري بغداد بونجاح، خلال مباريات دور المجموعات.

📸 لقطات من وصول الزعيم الى الرياض#السد #قطر

( 2 – 2 ) pic.twitter.com/M904hSTVL3 — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 11, 2021

وتنص لوائح البطولة على السماح للأندية بقيد 4 لاعبين أجانب فقط في قوائمهم، وهو ما يحرم عديد الأندية الخليجية خاصة في السعودية وقطر من الاستفادة من كامل لاعبيهم الأجانب المقيدين محليًا.

السد سيفتتح مشواره في دور المجموعات بمواجهة فولاذ، الذي أخرج العين الإماراتي من التصفيات، مساء الأربعاء القادم على استاد الملك فهد الدولي، فيما سيلعب النصر أمام الوحدات على ملعبه مرسول بارك.