صدمة في السد بسبب أكرم عفيف

الزعيم يخسر جناحه الأيسر لعدة أسابيع

تلقى الجهاز الفني لنادي السد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز، صدمة بسبب أكرم عفيف؛ جناح أيسر الفريق، بسبب مدة غيابه عن الملاعب.

صاحب الـ23 عامًا تعرض مؤخرًا للإصابة في تدريبات الفريق، إذ يعاني إصابة في أربطة الكاحل.

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وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عفيف، حاجته للراحة لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ليغيب عن مواجهة الأهلي، الدحيل، قطر والغرافة في الدوري المحلي.

أكرم عفيف شارك الموسم الجاري في 22 مباراة في مختلف البطولات؛ بالدوري القطري وكأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها 13 هدفًا، وصنع 14 آخرين.

وكان رفاق عفيف قد عادوا مؤخرًا لاستئناف مبارياتهم المحلية بعد توقف دام قرابة الأربعة أشهر، إذ تعادل مع أم صلال 1-1، وفاز أمام الخور 2-1.

ويحتل الزعيم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي، برصيد 35 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الوصافة، وبفارق 11 نقطة عن الصدارة.