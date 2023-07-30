السخرية طريق رياض محرز للرد .. لاعب مانشستر سيتي يودع "نجم الأهلي الجديد"

"الجزائري أحد أطرف الرجال في العالم" هكذا ودعه زميله السابق، فكيف رد؟

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حرص جاك جريليش؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على وداع زميله الجزائري رياض محرز، الذي حزم حقائبه نحو دوري روشن السعودي.

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نجم الجزائري وقع بشكل رسمي للنادي الأهلي السعودي قبل أيام قليلة، ليهرب من دكة مدربه بيب جوارديولا، بحثًا عن فرصة وسط الطفرة الهائلة في السوق السعودي.

أمام هذه الصفقة السعودي، كتب جريليش مودعًا محرز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا لك من رجل، أنت واحد من أطرف الرجال الذين قابلتهم في حياتي، وواحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم، أتمنى لك الأفضل يا أخي، سأفتقدك".

من جانبه، رد محرز، ساخرًا من قلة تفاعل زميله عبر "تويتر": "أخيرًا، عثرت على رقم حسابي السري (رموز ضاحكة)، أتمنى لك كل التوفيق في الموسم المقبل، استمر فيما تقوم به، أحبك يا أخي".

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يذكر أن جريليش زامل محرز موسمين، إذ انضم الأول للسيتي في صيف 2021م، فيما سبقه الثاني وانضم في صيف 2018م، ليحصدا سويًا لقب الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة، بجانب لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

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