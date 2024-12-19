منها السجن لـ8 سنوات .. محكمة باريس تصدر أحكامها ضد شقيق بول بوجبا وأصدقائه في قضية الابتزاز

القضية اقتربت من النهاية

قضت محكمة باريس اليوم الخميس بحبس ماتياس بوجبا لمدة ثلاث سنوات، منها سنتين مع وقف التنفيذ، وذلك بعد إدانته في قضية ابتزاز شقيقه بول بوجبا نجم وسط منتخب فرنسا.

وكالة "AFP" أفادت أن ماتياس سيتمكن من قضاء مدة سجنه خارج السجن، إذ سيكتفي بارتداء سوار إلكتروني لتحديد موقعه، مشيرة إلى أن المحكمة قد غرمته بمبلغ 20 ألف يورو نظرًا لمشاركته في محاولة ابتزاز شقيقه، بول، بمبلغ 13 مليون يورو عام 2022.

وأبدى مبيكو تابولا، محامي ماتياس، عدم رضاه عن الحكم ووصفه بالقاسي، مشيرًا إلى أنه سيتقدم باستئناف ضده ومؤكدًا على براءة موكله من تلك التهمة ومشددًا على أنه تعرض للخداع وأنه لن يُقدم على فعل أي شيء سلبي تجاه أخيه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المحكمة حكمت على بقية المتهمين في القضية وعددهم 4 بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات بجانب غرامات مالية تتراوح بين 20 و40 ألف يورو، وقد نال "رشدان ك" المتهم بأنه العقل المدبر للأمر الحكم الأكبر بالسجن 8 سنوات.

كانت القضية قد بدأت في مارس 2022 بكمين نُصب إلى بوجبا في شقة داخل باريس، حيث احتجزه رجلان تحت تهديد السلاح وحاولا انتزاع 13 مليون يورو منه، وكان ماتياس هو من ظهر علنًا في القضية، حيث نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي في أغسطس 2022، واتهم شقيقه الأصغر بإلقاء تعويذة شر "سحر" على زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي.