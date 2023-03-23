داني ألفيش يخلق ثورة اقتصادية في سجن بريان 2

خلق البرازيلي داني ألفيش، لاعب برشلونة السابق، رواجًا اقتصاديًا كبيرًا في السجن المحتجر به في إسبانيا، سواء بين السجناء أو حتى خارج محبسه.

ويُحتجز داني ألفيش منذ 20 يناير الماضي على خلفية اتهامه بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي يوم 30 ديسمبر 2022.

ونشرت صحيفة سبورت الكتالونية تفاصيل عن حياة داني داخل محبسه الذي قيل سابقًا إن حركة توريد ملابس كرة القدم زادت بنسبة 4 أضعاف فيه عن ذي قبل بسبب تنظيم ألفيش مباريات كرة قدم.

الجديد هو اكتشاف المسؤولين عن سجن "بريان 2" المحتجز فيه داني أن السجناء يتلقون من عائلاتهم قمصانًا لبرشلونة ليوقعها داني ومن ثم يرسلها السجناء لذويهم مجددًا.

ليس هذا فقط بل إن السجين المسؤول عن تنظيم تلك العملية والمسموح له بالتحرك بحرية بين العنابر لا يؤدي تلك الخدمة مجانًا، بل يتكسب منها بعمولة تكون على الأغلب سجائر.