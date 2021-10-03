السبب في هزيمة رين؟ نجوم باريس يسهرون حتى الصباح قبلها بساعات!

يبدو أن سقوط باريس سان جيرمان أمام استاد رين في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي كان له مقدمات واضحة، بعد ظهور صور لنجوم نادي العاصمة الفرنسية في احتفالين مختلفين مساء الجمعة.

باريس سان جيرمان سقط للمرة الأولى في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك بخسارة مُحبطة أمام استاد رين بعد الفوز في ثماني مباريات متتالية، جعلت نادي العاصمة يتصدر "ليج 1" بفارق مريح.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، والإيطالي ماركو فيراتي نجوم باريس سان جيرمان تواجدوا في حفل عيد ميلاد عارضة الأزياء سيندي برونا، وهو الحفل الذي شهد تواجد لويس هاميلتون أسطورة فورمولا 1.

عارضة الأزياء الفرنسية احتفلت بعيد ميلادها بأناقة كما جرت العادة مساء الجمعة في أحد المطاعم الفاخرة في باريس، وأصبح حضور نجوم سان جيرمان إلى الحفل أمرًا اعتياديًا في السنوات الأخيرة.

برونا شاركت العديد من الصور ومقاطع الفيديو لنجوم باريس سان جيرمان عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي والذي يحظى بمتابعة 1.3 مليون شخص.

لويس هاميلتون التقط عددًا من الصور مع مبابي ونيمار، وأبدى لاعبا النادي الفرنسي سعادة واضحة بالتصوير مع أسطورة فورمولا 1.

حفل آخر في نفس الليلة!

وفي نفس الليلة، تواجد عدد آخر من نجوم باريس سان جيرمان، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا، في حفل موسيقي حضره الآلاف.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن ميسي ودي ماريا إلى جانب كيلور نافاس وماورو إيكاردي، حرصوا على التصوير مع كاميلو المغني الكولومبي الشهير.

وحضر لاعبو باريس سان جيرمان الحفل مع عائلاتهم، وشعروا بسعادة غامرة، وأرادوا شكر المغني على حسن ضيافته لهم.

مقدمات للخسارة أمام رين؟

ربما يكون ذهاب معظم نجوم باريس سان جيرمان إلى حفلين مختلفين مساء الجمعة مقدمة للخسارة أمام استاد رين، خاصة وأن الحفلين كانا قبل 24 ساعة فقط من المباراة.

بالتأكيد فإن استمتاع لاعبي كرة القدم بحياتهم أمر طبيعي ومنطقي، لكن أن يكون ذلك قبل مباريات هامة فهو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى التزامهم بالتركيز على أرض الملعب.

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