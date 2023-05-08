السبب غريب .. كشف غموض اختفاء نجم الدوري المصري أخيرًا

بعد طول انتظار.. تم الكشف عن سبب غريب، وراء اختفاء أحد أبرز نجوم الدوري المصري الممتاز، في ظروف غامضة.

بعد 10 أيام كاملة من الرعب، ظهرت الحقيقة أخيرًا، بشأن "اختفاء" أحد أبرز نجوم الدوري المصري الممتاز، في ظروف غامضة.

البوركيني إيريك تراوري أرعب الشارع الرياضي المصري، بعد انقطاعه عن تدريبات ناديه إنبي، منذ يوم 28 أبريل الماضي، وإغلاقه لهاتفه الشخصي؛ وسط تأكيدات من زوجته، على عدم علمها بمكان تواجده.

وكشف موقع "يلا كورة"، عن أن مسؤولي إنبي، اضطروا إلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة المصري، لإخلاء مسؤولية النادي، عن اختفاء اللاعب؛ خاصة بعد رفض زوجته، إبلاغ الجهات الأمنية عن فقده.

وأشار الموقع المصري، إلى أنه بعد تكثيف البحث عن تراوري، اتضح أن اللاعب البوركيني؛ يُعاني من حالة نفسية سيئة؛ بسبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي لفريقه.

وأوضح الموقع، أن محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، تواصل يوم الإثنين مع اللاعب، الذي أكد على سلامته ووجوده داخل مصر، معللاً سبب انقطاعه عن التدريبات؛ بأنه كان في حاجة لـ"الجلوس مع نفسه" بعيدًا عن الجميع.

جدير بالذكر أن تراوري شارك مع الفريق البترولي في 12 مباراة الموسم الجاري، وغاب عن 15 في الدوري المصري، منها السبع مباريات الأخيرة على التوالي.