السبب غريب .. تيفيز لم يحتفل مع ميسي بفوز الأرجنتين بكأس العالم!

كشف كارلوس تيفيز، لاعب الأرجنتين السابق، السبب وراء عدم اتصاله بميسي لتهنئة بالفوز بكأس العالم.
حققت الأرجنتين فوزًا مثيرًا على فرنسا بنهائي كأس العالم، لتحقق اللقب الغائب منذ 1986، بقيادة النجم ليونيل ميسي، الذي سجل ثنائية في المباراة الختامية.
تيفيز الذي لعب إلى جانب ميسي في الأرجنتين، كشف عبر صحيفة ماركا الإسبانية أن سبب عدم تهنئته أنه لم يعط اهتمامًا بمتابعة مونديال قطر.
حيث قال:" لم أتابع نهائيات كأس العالم في قطر عن كثب لكنني رأيت فرنسا كثيرًا لأنها كانت فريقًا أحببته، لم أتحدث مع ميسي لأني أعتقد أنّ هاتفه انفجر من كثرة المكالمات".
تيفيز لعب لعدة أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبوكا جونيورز ثم يوفنتوس، ثم أصبح مدربًا لفريق روزاريو سنترال الأرجنتيني قبل أن يترك منصبه بعد خمسة أشهر فقط.
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