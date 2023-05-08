"الساحر الإفريقي رفع لعنة دوري أبطال أوروبا" .. يايا توريه يبشر بيب جوارديولا ومانشستر سيتي

وكيل يايا توريه يمنح "قبلة الحياة" إلى جوارديولا..

يرى الروسي ديميتري سيلوك وكيل أعمال الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، أن اللعنة التي وضعت على الإسباني بيب جوارديولا من أجل عدم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا قد تم رفعها.

وبالعودة إلى عام 2018، أكد سيلوك أن ساحرًا إفريقيًا وضع لعنة على بيب جوارديولا بعد مزاعم بشأن معاملته السيئة ليايا توريه.

لكن في الآونة الأخيرة، قال سيلوك إنه يريد أن يفوز مانشستر سيتي ليس فقط بدوري أبطال أوروبا، لكن أيضًا بالثلاثية وأن اللعنة على المدرب الإسباني قد أزيلت.

وقال سيلوك في حديث إلى صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أريد أن أعتذر عن هذا الأمر، أعتقد أن الوقت قد حان لتتوقف هذه المرارة، وأنا أعلم أن يايا يشعر بنفس الشيء لأنه لا يريد سوى النجاح لمانشستر سيتي".

وأضاف: "يمكن أن أقول إن التعويذة قد تم رفعها الآن من قبل الساحر الإفريقي، وأعتقد أن مانشستر سيتي سيفوز بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة جوارديولا".

وأردف: "لديهم فرصة جيدة للفوز باللقب هذا العام، ولكن مهما حديث سيفوز الفريق بالتأكيد خلال الثلاث سنوات القادمة".

واختتم سيلوك تصريحاته قائلًا: "هل تتذكر عندما انتقدت مانشستر سيتي ذات مرة لعدم الاحتفال بعيد ميلاد يايا توريه؟ عيد ميلاده هذا الشهر وهديتي هي أن تنتهي هذه اللعنة، في الواقع آمل أن يفوز مانشستر سيتي بالثلاثية هذا الموسم".

مانشستر سيتي يخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، كما يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل أربع مباريات على نهاية الموسم بفارق نقطة عن آرسنال، كما يخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، مما يمنح فريق المدرب بيب جوارديولا فرصة مثالية لنيل الثلاثية.