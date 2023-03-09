السابعة هذا الموسم .. كريم بنزيما يصاب من جديد!

الإصابات تطارد كريم بنزيما منذ بداية الموسم الحالي..

يتواصل غياب الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد الإسباني عن التدريبات الجماعية للفريق الملكي لليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف من تعرضه لإصابة قوية.

بنزيما دخل إلى عيادة ريال مدريد للمرة السابعة هذا الموسم، ما يثير الشكوك حول الحالة البدنية للنجم الفرنسي خاصة وأنه حاليًا في الخامسة والثلاثين من عمره.

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية كشفت أن بنزيما يعاني من انزعاج في الكاحل، وأن إصابته ليست خطيرة، ويمكن أن يتواجد بصورة طبيعية أمام ليفربول في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

بنزيما تلقى ضربة قوية خلال تعادل ريال مدريد السلبي أمام ريال بيتيس يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني، ويتدرب منذ ذلك الوقت في الصالة الرياضية.

ومن المرجح أن يظهر بنزيما خلال مواجهة إسبانيول يوم السبت المقبل في الجولة 25 من الدوري الإسباني، لكن ذلك يتوقف على خوضه للتدريبات بصورة طبيعية يوم الجمعة.

لكن التقرير يشير إلى أن بنزيما والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لا يرغبان في المخاطرة، وهو ما قد يؤدي لغياب الفرنسي عن مواجهة إسبانيول، بالنظر إلى أهمية مواجهة ليفربول مساء الأربعاء القادم.