الزوراء يُحدد شرط تخليه عن لاعبه المطلوب في السعودية

اجتماع حاسم بين الطرفين في الأيام القليلة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تستهدف عدة أندية سعودية التعاقد مع لاعب الزوراء "علاء عباس" هذا الصيف، وقد حددت إدارة ناديه شرط التخلي عنه.

وأفادت تقارير صحفية أن اللاعب سيعقد اجتماعًا مع إدارة الزوراء عقب مباراة نصف نهائي كأس العراق أمام القوة الجوية لتحديد مصيره والبحث في الخيارات المتاحة أمامه.

وأبدى النادي رغبته في تجديد عقد اللاعب، لكن تلك الرغبة قد لا تكون متبادلة! إذ يسعى عباس للرحيل واللعب في أحد الدوريات الخليجية وخاصة الدوري السعودي للمحترفين، خاصة بعد تلقيه عروضًا مغرية من هناك.

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التقارير المتابعة أكدت أن الزوراء لا يُمانع التخلي عن لاعبه لكن بصيغة الإعارة وبشرط تجديد عقده لموسمين إضافيين لضمان عودته للنادي، خاصة أنه أحد المواهب الصاعدة الواعدة جدًا في كرة القدم العراقية.

يُذكر أن صاحب الـ21 عامًا انضم للزوراء قادمًا من نفط الوسط الصيف الماضي بعدما تألق للغاية خلال موسم 2017-2018 محرزًا 21 هدفًا، وقد وصف انتقاله للزوراء بالحلم الذي تحول إلى حقيقة موضحًا وقتها أنه رفض عرض القوة الجوية رغم أنه أفضل من الناحية المالية.