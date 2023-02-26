الزوجة السابقة لصاحب أزمة برشلونة والحكام: لو تلقى تلك الأموال لما عاد للمنزل!

أسرة إنريكيز تعيش على صفيح ساخن منذ أزمة برشلونة

تعيش أسرة خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، حالة من التوتر بعد اتهام الأب وابنه خابيير بتلقي دفعات مالية من نادي برشلونة على مدار سنوات يُحقق الآن في سببها.

ماريا لويس، الزوجة السابق لإنريكيز تحدثت لـ OKDiario وحاولت إبعاد أي شبهة عن نجلها الذي كان يتبع أوامر والده بحسبها "رافق فلان إلى الفندق وسأتي لاحقًا وسنأكل".

ونفت الزوجة السابقة علمها بالدفعات المزعومة "لو تلقى هذه الأموال فلم يكن ليعود للمنزل. لم يخبرني بأي شيء بما يفعله. عاش حياته بحرية دون منح تبريرات لأي أحد".

وشددت الزوجة السابقة على أن إنريكيز إن لم يكن يملك حجة قوية فلم يكن ليرسل بوروفاكس التهديد لبرشلونة.

وكانت صحيفة "إل موندو" قد نشرت قبل أيام بوروفاكس يُهدد فيه نائب رئيس لجنة الحكام السابق برشلونة بعدما توقفوا عن الدفع له في 2018.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن خوسيه ماريا الأب لم يعد يتواصل أو يتحدث مع الابن خابيير منذ انفجار الأزمة إعلاميًا.