الزواج للهروب من السجن؟ روبياليس يخرج سريعًا للرد على "قصة الجنسية"!

فكرة الاستثمار في السعودية أصبحت مستبعدة

خرج لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، للرد على كل التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول حصوله على جنسية الدومينيكان للهروب من السجن.

روبياليس تم طرده من منصبه مع خضوعه للمحاكمة، بعد قيامه بتقبيل جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا، بعد فوز منتخب بلادها بكأس العالم للسيدات العام الماضي، وازدادت الأمور سوءًا بعد صدور مذكرة اعتقال في حقه بسبب جرائم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال خلال السنوات الخمس الماضية.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أكدت أن روبياليس لديه نفوذ قوي في جمهورية الدومينيكان، التي لا تلتزم بمعاهدة تسليم المجرمين مع إسبانيا، ويفكر في الحصول على جنسيتها سواء من خلال الزواج أو عبر إجراءات حكومية أخرى، رغم أن الأمر أصبح غير سهل مؤخرًا.

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ولكن الصحيفة قالت إن روبياليس نفى ذلك بشكل شخصي، مؤكدًا أنه لا يخطط لاستغلال قوانين الدولة للهروب من إمكانية الاعتقال.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبياليس لم يكن يُخطط لفكرة الاستثمار في الدومينيكان بعد رحيله عن رئاسة الاتحاد، ولكن الأمور تطورت سريعًا وقام بالتحضير للأمر مع لاعب كرة القدم السابق وصديقه على المستوى الشخصي "نيني".

وكانت السعودية من ضمن الأماكن التي كان يخطط روبياليس في ممارسة بعض الأعمال التجارية بها، ولكن الفكرة أصبحت مستبعدة بسبب كل ما أثير حوله مؤخرًا من قضايا فساد واتهامه بالتحرش بجيني هيرموسو.

ويواجه الرئيس المٌقال من منصبه حالة من الغموض حول مصيره، بين البقاء في الدومينيكان والاستمرار هناك، أو العودة لإسبانيا للاصطدام بالمشاكل القانونية التي قد تدفعه نحو عقوبة السجن.