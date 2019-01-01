الزمالك يوفر طلبات نهضة بركان قبل إياب نهائي الكونفدرالية

مي يتوج بلقب كأس الكونفدرالية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبلغ نادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، ببرنامج إقامة الأخير في مصر، قبل مواجهة الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

نهضة بركان سيصل إلى مصر مساء يوم الأربعاء المقبل 22 مايو الجاري، في الخامسة والنصف صباحًا.

نادي نهضة بركان كان قد طلب من الزمالك توفير ملعب تدريب في القاهرة، بالقرب من فندق إقامة البعثة، بعدها سيتوجه إلى الأسكندرية يوم الخميس.

ابننا يعمل اللي هو عاوزه♥♥



(🎥: IG\alexoxchamberlain)pic.twitter.com/fjlsLkBYhC — جول مصر (@goaleg) May 20, 2019

ويحصل الفريق المغربي على ملعب قريب من فندق الإقامة بالأسكندرية، لخوض تدريبي يومي الخميس والجمعة، قبل خوضه المران الأساسي على ملعب برج العرب.

وطلب نهضة بركان من الزمالك توفير حافلة تتسع لـ50 فردًا، بالإضافة إلى سيارة خاصة لرئيس البعثة، وسيارتين لباقي أعضاء مجلس إدارة الفريق.

نهضة بركان كان قد حقق الفوز على الزمالك بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، الذي أقيم في المغرب.