الزمالك يطير إلى تونس لمواجهة النجم وخالد بوطيب خارج القائمة

شهدت القائمة استبعاد الثنائي محمد عنتر وخالد بوطيب للإصابة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

غادرت بعثة نادي الزمالك القاهرة صباح اليوم الجمعة متجهة إلى تونس، استعدادا للقاء النجم الساحلي التونسي.

ويلتقي الزمالك بالفريق التونسي الأحد المقبل في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان الزمالك قد حسم مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء.

💫في مثل هذا اليوم عام 2015.. زمالك فيريرا يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 مكرر من الفتح المغربي على ملعبه ووسط جماهيره بعد الفوز بثلاثية مقابل هدفين في الكونفدرالية.



أحرز أهداف الزمالك :

باسم مرسي ⚽️ @omargaber ⚽️

حازم إمام ⚽️ pic.twitter.com/lIqCDNtpxD — جول مصر (@goaleg) May 3, 2019

وكان كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستواجه النجم ملعب سوسة بتونس الأحد المقبل، والتي شهدت القائمة استبعاد الثنائي محمد عنتر وخالد بوطيب للإصابة.

وضمت قائمة الزمالك اللاعبين:

محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح في حراسة المرمي

محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام في خط الدفاع.

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طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أيمن حفني - أحمد زيزو في خط الوسط

حميد أحداد - عمر السعيد في خط الهجوم