الزمالك يرسل الاستغناء الخاص بعماد السيد للاتحاد السكندري

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة محمد عواد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الزمالك أنهى إجراءات انتقاله حارسه عماد السيد للاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الاتحاد قد أعلن طلبه التعاقد مع عماد السيد لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد، خاصًة وأن فرصه قليلة في الزمالك بسبب مجيء محمد عواد الوشيك.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الزمالك أرسل الاستغناء الخاص بعماد السيد لنادي الاتحاد السكندري، قبل مباراة الجونة.

وأشارت التقارير أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون عقب لقاء القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك يوم الأحد القادم على ملعب "برج العرب".

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ووافق الزمالك على العرض بعد أن أنهوا صفقة عواد بنسبة 90 % لتدعيم حراسة المرمى بعد إصابة جنش التي ستبعده عن الفريق ما يقرب من 9 أشهر.

وكان الزمالك قد فقد المنافسة على لقب الدوري، وتوج الأهلي باللقب في الموسم الحالي، بعد فوز الأخير على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.