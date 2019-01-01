الزمالك يرد علي فكرة لعب الدوري بدون الدوليين

اتحاد الكرة عرض لعب مباريات الدوري بدون اللاعبين الدوليين

فيسبوك تويتر بلال محمد

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام علي فريق الزمالك فكرة لعب الدوي باللاعبين الغير دوليين.

وألمح الاتحاد المصري في وقت سابق من اليوم عن إمكانية لعب الدوري بدون اللاعبين الدوليين من أجل نهايته قبل كأس الأمم الأفريقية.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: "هذه الفكرة غير مطروحة علي الإطلاق، نحن لا نملك حارس للعب".

وواصل: "جنش في قائمة المنتخب الأول، وعمر صلاح في المنتخب الأوليمبي وعماد السيد مصاب، لا نملك حارساً للمشاركة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي، مساء الخميس القادم في الجولة ٣١ من الدوري المصري.

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(📸: @ZSCOfficial ) pic.twitter.com/BYNpY43ucr — جول مصر (@goaleg) May 27, 2019

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث من جدول الدوري برصيد ٦٦ نقطة بعد لعب ٢٩ مباراة.