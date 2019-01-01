الزمالك يختبر إصابة ساسي قبل خوض المران

ساسي العقل المدبر للزمالك في المباريات الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الفني لنادي الزمالك سيختبر إصابة التونسي فرجاني ساسي قبل بداية التدريبات تحسبًا لعدم تفاقمها.

وكان فرجاني ساسي قد غادر مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني متأثرًا بإصابته في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي انتهى بفوز الأبيض برباعية نظيفة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الجهاز الطبي بالزمالك سيختبر إصابة ساسي ومدى تأثر اللاعب بها قبل أن يخوض المران خوفًا من تفاقمها.

وأشارت التقارير أن جهاز الزمالك يسعى يتخوف من إصابة ساسي قبل مواجهة نصر حسين داي الحاسمة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نصر حسين داي الأسبوع المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية وعينه على التأهل للدور المقبل.

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ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، خلفه بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 7 نقاط، وجاء نصر حسين داي ثالثًا بنفس الرصيد بينما تذيل جورماهيا الترتيب برصيد 6 نقاط.