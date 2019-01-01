الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لمبارياته بالدوري

الزمالك يهاجم التحكيم بعد مباراة المقاولون

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أرسل مسؤولو نادي الزمالك، خاطبًا رسميًا، لاتحاد الكرة المصري، لاستقدام حكام أجانب في المباريات المقبلة بعد لقاء القمة أمام الأهلي نهاية الشهر الجاري.

وتعرضت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لانتقاد كبير من جماهير الزمالك، بعد لقاء فريقهم أمام المقاولون العرب الذي أقيم الأربعاء الماضي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن الزمالك أرسل بالفعل خطاب لاستقدام حكام أجانب لمواجهات فريقه في الدوري المصري عقب لقاء القمة.

وطالب الأبيض بتواجد أطقم حكام أجانب بدايًة من لقاء سموحة الذي يلي مباراة الأهلي، حيث لقاء القمة سيديره حكام أجانب يتحمل تكلفته اتحاد الكرة.

وأعلن الزمالك تحمله تكاليف استقدام جميع أطقم الحكام الأجانب لمبارياته في باقي مباريات الأبيض في الدوري المصري الممتاز.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 51 نقطة، حيث ستجمعهما لقاء القمة 30 مارس الجاري.