الزمالك يحاول خطف لابا كودجو قبل الأهلي

الزمالك يضع سيناريو للتعاقد مع لابا كودجو

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تدخل الزمالك في صفقة لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم كودجو خلال الفترة الأخيرة أداء مميز مع الفريق المغربي، مما جعل الأهلي يحصل على توقيعه خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الزمالك يسعى لإفساد الصفقة على الأهلي والحصول على خدمات اللاعب لتدعيم الهجوم في الموسم الجديد.

وأشارت التقارير أن الزمالك يسعى لإقناع النادي المغربي في الحصول على توقيع اللاعب لتجديد عقده ليصبح توقيعه للأهلي لاغيًا.

وفي حالة تجديد كودجو عقده مع نهضة بركان، سيكون للزمالك الأفضلية خاصًة أن هناك ترحاب من النادي لبيعه للزمالك.

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ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، الأحد المقبل يوم 26 مايو الجاري على ملعب "برج العرب".