الزمالك: مستحقات أجوجو انتهت ولن يحصل عليها الورثة

الزمال يعلن انتهاء مستحقات أجوجو بوفاته

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من مستحقات الغاني جونيور أجوجو، مهاجم الفريق السابق، بعد وفاته.

وكانت أحد التقارير قد أعلن عن وفاة جونيور أجوجو صباح اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ40 عامًا.

هاني زادة قال خلال تصريحات صحفية: "أي مبالغ لدى الزمالك لصالح أجوجو، انتهت بعد رحيله عن عاملنا اليوم".

عضو مجلس الزمالك تابع: "لا يوجد أي قوانين بالمحكمة الرياضية الدولية، تنص على أن المستحقات تورث، لأنها يحصل عليها اللاعب لشخصه فقط".

وأردف: "المستحقات التي يحصل عليها لاعب كرة القدم، تكون تعويضًا له عن فترة لعب فيها ولم يحصل على مستحقاته، ولو رحل اللاعب انتهت القضية".

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زادة اختتم تصريحاته قائلًا: "الزمالك قام بجدولة مستحقات أجوجو خلال الفترة الماضية، وتم التصالح معه، ولكن مستحقاته لا يحق للورثة الحصول عليها وفقًا للقوانين".

وكان أجوجو يعاني من جلطة في المخ، تعرض لها عام 2015، تسببت في تدهور حالته الصحية، ليتوفى اليوم.