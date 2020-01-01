الزمالك وطنطا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك وطنطا في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد برج العرب

الزمالك 0 × 0 طنطا

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20' تماس لطنطا من اليمين ينفذ على طريقة الركنية إلى منطقة الجزاء عن طريق صافي، ودفاع الزمالك يبعد الكرة.

18' بامبوووووووووو يهرب في منطقة الجزاء بعد تمريرة خاطئة من دفاع طنطا، لكن فتحي يخرج ويشتت الكرة.

17' تسديدة قويييييييية من أمام المنطقة عن طريق إمام عاشور يبعدها فتحي من على يمينه.

16' طنطا الخطير يحاول الوصول لمرمى الزمالك من جديد بكرة أمامية تصل لأفيري الذي يمرر الكرة من يمين منطقة الجزاء للألفي القادم من الخلف، والذي يرسل تسديدة يطير لها جنش ويبعدها.

15' خطيييييييييييرة للزمالك بعرضية من بامبو من اليسار، يستلمها السعيد على صدره ويرسل مقصية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

13' الألفي يرسل تسديدة قوية من اليسار تصل سهلة في يد جنش.

10' شيكابالا يرسل كرة ساقطة من أمام منطقة الجزاء لعنتر الذي يحاول الترويض في يمين منطقة الجزاء، لكن الكرة تعبر منه.

8' شيكابالا يحول وجهة اللعب من اليسار لليمين، ودفاع طنطا في الموعد.

5' عنتر يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع الطنطاوي.

3' كرة أمامية لطنطا تصل لأفيري الذي يدخل يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية تعبر إلى ضربة مرمى.

1' بداية المباراة...

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حسام

محمد حسن - إمام عاشور

كريم بامبو - محمد عنتر - شيكابالا

عمر السعيد

تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا الودية . ⚽️📝 pic.twitter.com/M5AX67Cep3 — SC (@ZSCOfficial) July 28, 2020

قبل التوقف بسبب فيروس كورونا كان الفارس الأبيض في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأبيض والأزرق السماوي الثالث، ونقطتين عن المقاولون العرب الثاني، وبفارق كبير عن الأهلي المتصدر هو 18 نقطة.

ستكون مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري هي الأولى بعد توقف الكورونا، وسيواجه فيها النادي المصري في السادس من أغسطس القادم.

كانت أولى وديات الزمالك قبل العودة ضد سموحة وانتهت بفوزه بخمسة أهدافٍ لهدف، ثم كان الأبيض على موعد مع قمة قوية ضد بيراميدز خسرها بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يواجه وادي دجلة ويفوز بالأربعة.

تتواصل استعدادات الزمالك لعودة الدوري المصري الممتاز، وسيخوض الفريق اليوم ثالث ودياته التي ستجمعه بطنطا.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الزمالك وطنطا في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري، والتي تقام على استاد برج العرب.