الزمالك وسيراميكا كليوباترا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا والتي تقام على ملعب السويس الجديد في إطار الجولة 32 من منافسات الدوري المصري الممتاز..

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سيراميكا كليوباترا 1 × 0 الزمالك

مباشر لحظة بلحظة

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40' جووووووووووووووووووووول! أحمد محسن يضع هدف المقدمة للزمالك باستغلال خروج أبو جبل ليحرز الكرة في المرمى الخالي من حارسه.

35' الآن تعود المباراة للحياة

32' توقف المباراة من قبل سيراميكا للمطالبة بإخراج الجماهير من المدرجات!

27' سيراميكا كاد أن يباغت الزمالك، شادي حسين أطلق قذيفة جاءت على بعد أمتار من الحارس أبو جبل.

22' الفرصة الأولى الخطيرة للزمالك، تسديدة من شيكابالا ترتد من الدفاع إلى بن شرقي الذي حاول وضعها مقصية ولكن أتت فوق المرمى.

20' لا جديد يذكر، المباراة مملة للغاية حتى الآن، الزمالك يستحوذ ويعجز عن صناعة أي فرص خطيرة.

5' الزمالك يستحوذ على الكرة بصورة كبيرة، محاولات واهية من الجزيري ولكن لا خطورة حقيقية حتى الآن.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الزمالك

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

إمام عاشور - طارق حامد

أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

تشكيل فريقنا في مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة ٣٢ ضمن منافسات الدوري العام ⚽️🇪🇬



⁦#Zamalek⁩ | #MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/V6lUfE98nX — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 20, 2021

تشكيل سيراميكا كليوباترا

التشكيل | 4-2-3-1

عامر عامر

ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن

محمد توني - محمود نبيل

محمد إبراهيم - كوامي بونسو - ميدو جابر

شادي حسين

فاز الزمالك في آخر مبارياته على وادي دجلة بهدفٍ نظيف، وفي نفس التوقيت تعادل الأهلي مع طلائع الجيش، فاتسع الفارق بينهما إلى 4 نقاط، حيث أصبح رصيد الفارس الأبيض 73 نقطة في الصدارة، وأصبح رصيد المارد الأحمر 69 نقطة في المركز الثاني.

ضمن نادي سيراميكا كليوباترا البقاء في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 38 نقطة، وهو بعيد تمامًا عن مراكز الهبوط.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.